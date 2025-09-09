Dobri stari hard rock

Možda se može reći da umjetna inteligencija nema dušu, ali je ima onaj tko s njom radi i koji je „pegla“ dok ne dobije surogat najbliži duši. A iz The Velvet Sundown se cijede, ne sati, već dani i dani nečijeg, zasad anonimnog, rada. I naravno, drugi je par rukava što taj posao nije vidio druge glazbenike, producente, ton majstore, inženjere masteringa i ostale, ali duh je pušten iz boce, The Velvet Sundown fizički ne postoji, ali ne može se zanemariti da postaje neki fakt, jer taj Gabe Farrow primjerice u „Hold The Light“ zvuči kao Jim Morrison blendan s Chrisom Isaakom, iako je napravljen od nula i jedinica. Zoran Stajčić o bendu koji je djelo umjetne inteligencije, za Ravno do dna. Na Spotifyju ih sluša 400.000 ljudi mjesečno, a neki dan su o njima pisali i na Indexu.