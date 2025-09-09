Dobri stari hard rock
The Hives – The Hives Forever Forever The Hives: Švedski kraljevi garažnog rocka
Novi album nudi pregršt brzog i sirovog amalgama rock ‘n’ rolla i garažnog punka, ipak nudi manje stilske raznolikosti i iznenađenja u odnosu na prethodno izdanje, a pjesme su minimalistički srezane što se može primijetiti u poprilično kratkim uvodima, tranzicijama i povremenim gitarističkim solo dionicama. S druge strane takav koncept pak rezultira izraženim intenzitetom koji se prelijeva iz pjesme u pjesmu. Iako odavno nisu novi bend, i dalje su mnogima omiljeni jer su zadržali entuzijazam i žar kojeg redovito isporučuju kroz energične i žestoke nastupe. Ravno do dna