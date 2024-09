Estetika ružnog

Forumski fotografi su u ljetnom điru. Neki su otišli na godišnji, neki se vratili s njega, no svi su aktivni u bilježenju zanimljivih trenutaka. Možda je putovanje u drugi grad idealan moment za to, iako nije nezanimljivo ni u mjestu prebivališta. Ljeto je u punom zamahu, pokažite i vi svoje zanimljive trenutke na Forumu. Imate vremena do 12. kolovoza. Posjetite i koristan podforum za fotografe, amatere – entuzijaste, ali i one koji su profi.