Sesardić odgovara Josipoviću: Sugestija je da ja branim ustaštvo? Teško mi je ne uočiti ironiju

“Reforme koje smjeraju na umjereni napredak u granicama ostvarivog – da. Ali reforme koje nas vode u maglu uz uvjeravanje da će one, ne zna se točno kako, dovesti do uspjeha nezapamćenih razmjera – ne” – piše filozof Neven Sesardić za Jutarnji o obrazovnoj reformi, nakon što je u prethodnom članku pisao o prevelikim očekivanjima. Jedan od ciljeva obrazovne reforme je unapređenje kritičkog razmišljanja kod djece, no Sesardić tvrdi kako “nema empirijske potvrde da bi puko uključivanje više STEM sadržaja u školsku nastavu značajno i trajno unapređivalo kritičko razmišljanje”, a još manje da će se razviti ostale osobine – kreativnost, upornost, znatiželja, timski rad, inovativnost, kultura uspjeha, smatra on.