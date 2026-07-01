Čizme ostaju doma, papiri idu u Pariz

Sukob premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića eskalirao je zbog hrvatskog sudjelovanja u “Koaliciji voljnih”, inicijativi pod vodstvom Francuske i UK-a za potporu Ukrajini. Milanović se oštro protivi bilo kakvom vojnom angažmanu i poručuje da hrvatski vojnici neće ići u Ukrajinu. Plenković tvrdi da je uloga Hrvatske isključivo politička i humanitarna. Međutim, dokumenti koalicije otkrivaju planove za dugoročne i operativne vojne misije nakon prekida vatre. Iako Francuska potvrđuje da 26 zemalja planira slanje trupa, Hrvatska, uz Italiju i Poljsku, ostaje pri stavu da neće slati vojnike na teren. Express

Riječ je o tradicionalnom vojnom mimohodu koji se u Parizu održava svake godine od 1880. godine, ovaj put s izraženijim vojnim karakterom i podrškom Ukrajini, pozvali članice ‘Koalicije voljnih’, među kojima je i Hrvatska (tportal)

koji se u Parizu održava svake godine od 1880. godine, ovaj put s izraženijim vojnim karakterom i podrškom Ukrajini, pozvali članice ‘Koalicije voljnih’, među kojima je i Hrvatska (tportal) Analitičari oštro: Milanović i Plenković guraju državu u ustavnu krizu – Kovačević ističe da su oba lidera neodgovorna jer vanjsku politiku koriste za populističke poene umjesto da je sukreiraju u skladu s Ustavom. Galić upozorava da Hrvatska uopće nema jasnu vanjsku politiku te kritizira Milanovićevu izjavu o prodaji Rafalea Srbiji. HRT

– Kovačević ističe da su oba lidera neodgovorna jer vanjsku politiku koriste za populističke poene umjesto da je sukreiraju u skladu s Ustavom. Galić upozorava da Hrvatska uopće nema jasnu vanjsku politiku te kritizira Milanovićevu izjavu o prodaji Rafalea Srbiji. HRT Milanović pozvao Plenkovića na hitan sastanak; Plenković: ‘Neka zove Vučića’ (tportal)

Milanović, Anušić i Kundid na istom mjestu nakon sukoba zbog mimohoda, prisustvovali završnoj vojnoj vježbi “Borbena moć 26” (Večernji)

zbog mimohoda, prisustvovali završnoj vojnoj vježbi “Borbena moć 26” (Večernji) Anušić: Kundid nije potpisao odluku, Milanović mu je zabranio (Index)