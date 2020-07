Predsjedništvo Hrvatskog sabora odlučilo je u srijedu da se saborskim zastupnicima izvan Zagreba neće isplaćivati naknada za odvojeni život od 1000 kuna kad Sabor ne zasjeda, čime će se uštedjeti 950 tisuća kuna, izjavio je predsjednik Sabora Željko Reiner.

Pravo na tu naknadu imaju zastupnici koji žive u mjestima udaljenima više od 50 kilometara od Zagreba, a ukupno je prima više od trećine zastupnika.

Naknada se neće isplaćivati za razdoblje od 15. srpnja do 15. rujna i od 15. prosinca do 15. siječnja, kao i razdoblju između dva saborska saziva, čime će se uštedjeti 950 tisuća kuna, rekao je novinarima predsjednik akademik Reiner, nakon sjednice Predsjedništva Sabora. Na sjednici se raspravljalo i o preispitivanju drugih prava zastupnika, dodao je.

“Mi smo puno razgovarali o potrebi usuglašavanja zakona koji se tiču dužnosnika i oko toga da se neka prava, odnosno obveze, pokušaju svesti na razumnu mjeru, odnosno na ono što je uistinu opravdano, za razliku od nekih stvari koje možda nisu uistinu opravdane”, rekao je Reiner.

Na pitanje razmišlja li se o ukidanju zastupničkog paušala od 1500 kuna, odgovorio je kako taj paušal pokriva troškove zastupnika koji se odnose na kontakte s građanima i slično.

“Svaki od tih segmenata treba dobro odvagnuti, da ne bismo nekim demagoškim potezom, koji bi možda ljude razveselio na dan ili dva, naštetili obavljanju temeljne funkcije saborskih zastupnika”, ocijenio je Reiner.

Predsjednik Hrvatskog sabora ne misli da su zastupnici preplaćeni za svoj posao, ako ga dobro rade. Naveo je kako se, primjerice, u Parlamentu BiH zasjeda samo jednom tjedno, a u njemačkom Bundestagu nešto više od 20 tjedana godišnje.

Posao saborskog zastupnika nije samo rasprava na plenarnim sjednicama Sabora

“Važno je naglasiti da posao zastupnika nije samo rasprava na plenarnim sjednicama Sabora. Posao zastupnika je daleko veći i širi. On se sastoji i od rada u odborima i osobno se zalažem da se većina rada odvija upravo u odborima, a da plenarna sjednica bude samo kruna onoga što se odradilo na sjednicama odbora”, naglasio je Reiner.

Potpredsjednik Hrvatskog sabora Robert Podolnjak nezadovoljan je što potporu nije dobio prijedlog MOST-a da se sva prava, ali i obveze državnih dužnosnika urede posebnim zakonom. Izvijestio je da je njegov prijedlog odbila velika većina saborskih klubova.

“Očito za to nema spremnosti u drugim klubovima, a MOST sam nema dovoljno ruku. Imam osjećaj, to je očito nakon ove saborske rasprave, da se većina zastupnika zapravo boji otvorene rasprave koja bi regulirala sva ta pitanja, ne žele razgovarati sami o sebi i o svojim pravima i obvezama , a to nije dobro za ugled sabora u javnosti”, ocijenio je.

Podolnjak smatra da Hrvatski sabor mora regulirati i pitanje neopravdanog izostanka zastupnika sa sjednica i revidirati sve naknade koje primaju uz osnovnu plaću, koju smatra dovoljnom.

Također je ocijenio da većina saborskih zastupnika korektno i odgovorno radi svoj posao, no napominje kako se, primjerice, zastupnici u Bundestagu za neopravdan izostanak sa sjednice kažnjavaju sa 200 eura.

14. travnja raspisuje se javni poziv za imenovanje ustavnih sudaca

Kao predsjednik Odbora za Ustav, Podolnjak je izvijestio da će se 14. travnja raspisati javni poziv za imenovanje ustavnih sudaca, za 10 upražnjenih mjesta u Ustavnom sudu.

Saborsko Predsjedništvo utvrdilo je i da će nova plenarna sjednica Hrvatskog sabora početi u srijedu, 13. travnja, prvim aktualnim prijepodnevom na kojem će na pitanja odgovarati predsjednik Vlade Tihomir Orešković i ministri.