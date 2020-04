Od pet općina koje čine grad New York, Queens (gdje živim) ima najveći broj zaraženih i umrlih od koronavirusa. Najveći broj slučajeva (i bolesnih i umrlih) u mojoj općini ima distrikt koji se zove Corona. Ne može biti bizarnije. Petak, 3. Aprila, broj inficiranih virusom u Sjedinjenim Američkim Državama bliži se brojci od 280 tisuća. Broj mrtvih prešao je sedam tisuća – piše Aleksandar Bulajić, bivši novinar Glasa Istre, koji danas živi u New Yorku, na svom sajtu A Croatian in New York.