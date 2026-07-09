Bomba koja je preživjela sve modne čistunce

Inženjer strojarstva Louis Réard, otac bikinija, uopće nije mogao naći profesionalni model koji bi pristao na sebe navući njegovu kreaciju, tako da je za prezentaciju novog kupaćeg kostima 5. srpnja 1946. morao angažirati striptizetu Micheline Bernardini. Naziv kostima nije slučajnost: samo četiri dana ranije su Amerikanci izveli prvi atomski pokus na pacifičkom atolu Bikiniju. Tamo je detonirala atomska bomba od 23 kilotone – ali učinak koji je imao novi kupaći kostim iz Pariza na čitavu svjetsku javnost je bio kud i kamo veći od te atomske bombe, piše DW.