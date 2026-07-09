Bomba koja je preživjela sve modne čistunce
80 godina bikinija: Od skandalozne ‘eksplozije’ do tri centimetra tkanine
Kupaći kostim koji je 1946. dizajnirao Louis Réard ove godine slavi 80. rođendan. Nazvan po atolu na kojem su vršeni nuklearni pokusi, bikini je isprva šokirao javnost i bio zabranjivan na plažama jer je kršio konzervativne moralne norme. Preokret donose seksualna revolucija i pop-kultura 1960-ih, kada postaje simbolom slobode i modernizma. Danas je bikini općeprihvaćen, a dizajneri neprestano pomiču granice – od klasičnih krojeva do ekstremnih mikro-modela koji se svode na tek nekoliko centimetara tkanine, pretvarajući ga iz moralnog skandala u vrhunsko sredstvo izražavanja osobnosti. HRT