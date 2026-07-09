80 godina bikinija: Od skandalozne 'eksplozije' do tri centimetra tkanine - Monitor.hr
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Bomba koja je preživjela sve modne čistunce

80 godina bikinija: Od skandalozne ‘eksplozije’ do tri centimetra tkanine

Kupaći kostim koji je 1946. dizajnirao Louis Réard ove godine slavi 80. rođendan. Nazvan po atolu na kojem su vršeni nuklearni pokusi, bikini je isprva šokirao javnost i bio zabranjivan na plažama jer je kršio konzervativne moralne norme. Preokret donose seksualna revolucija i pop-kultura 1960-ih, kada postaje simbolom slobode i modernizma. Danas je bikini općeprihvaćen, a dizajneri neprestano pomiču granice – od klasičnih krojeva do ekstremnih mikro-modela koji se svode na tek nekoliko centimetara tkanine, pretvarajući ga iz moralnog skandala u vrhunsko sredstvo izražavanja osobnosti. HRT


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Sretan 70. rođendan – bikini!

Inženjer strojarstva Louis Réard, otac bikinija, uopće nije mogao naći profesionalni model koji bi pristao na sebe navući njegovu kreaciju, tako da je za prezentaciju novog kupaćeg kostima 5. srpnja 1946. morao angažirati striptizetu Micheline Bernardini. Naziv kostima nije slučajnost: samo četiri dana ranije su Amerikanci izveli prvi atomski pokus na pacifičkom atolu Bikiniju. Tamo je detonirala atomska bomba od 23 kilotone – ali učinak koji je imao novi kupaći kostim iz Pariza na čitavu svjetsku javnost je bio kud i kamo veći od te atomske bombe, piše DW.

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