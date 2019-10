Here Comes The Sun

Magazin Globe, odličan časopis inače, ima dražestan članak o tribute bandovima, grupama koje sviraju isključivo prerade jednog određenog benda i žive od toga, ali im je to bar posao sa strane. Veliki je to biznis i nije samo riječ o tributeima velikim imenima, poput Elvisa Presleyja, Beatlesa, Rolling Stonesa, Pink Floyda ili U2, nego i manjima poput Sheryl Crow ili Shanie Twain. Veliku većinu ovih bendova originalne grupe ignoriraju, iako se menadžer Joshua Tree bio nadao da će ih U2 tužiti jer da bi to bila “najbolja reklama”!