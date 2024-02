Abbey Road

Redatelj Sam Mendes trenutno radi na kvartetu biografskih filmova o Beatlesima, od kojih se svaki fokusira na jednog člana benda, uz puno odobrenje i prava na glazbu slavnoga kvarteta. Prema Deadlineu, Mendes će režirati sva četiri filma, koji će “pričati međusobno povezane priče, po jednu iz kuta gledišta svakog člana benda.” Sony Pictures je otkupio prava na filmove i planira ih sve objaviti 2027. godine. Mendesov biografski film u četiri dijela najnoviji je u nizu ambicioznih filmskih projekata koji se bavi poviješću Beatlesa. Godine 2021. Peter Jackson je objavio “The Beatles: Get Back”, osmosatni dokumentarac koji se bavio snimanjem albuma “Let It Be”. Ravno do dna