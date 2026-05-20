Crveni karton izvan terena
Afera u engleskom nogometu: Southampton izbačen zbog špijunaranja treninga protivničkih momčadi
Southampton je izbačen iz finala doigravanja za Premier ligu nakon što je proglašen krivim za špijuniranje protivničkih treninga, a reakcije najvećih engleskih medija pokazuju koliko je cijeli slučaj odjeknuo na Otoku. Osoba za koju se vjerovalo da je član Southamptonova stožera uhvaćena je kako kamerom snima trening Middlesbrougha skrivajući se uz trening-kompleks. S druge strane, Middlesbrough je vraćen u finale i sada će protiv Hull Cityja Sergeja Jakirovića igrati za ulazak u Premier ligu. BBC, tportal