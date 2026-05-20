Crveni karton izvan terena

“Puno se priča o tome kako njemačkim klubovima treba više novca, da moramo držati korak s Englezima, da nam ne pokupuju najbolje igrače”, kaže o razlici ‘engleskog’ i ‘njemačkog’ modela Jens Kirschneck, urednik nogometnog mjesečnika 11 Freunde. “Pogledajte što je bogaćenje Premier lige donijelo Englezima – inflaciju cijena transfera i plaća igračima. (…) Igrači dolaze i odlaze, bit kluba je ono što ostaje. A srž njemačkog modela nije u jeftinim kartama niti u točenju piva na stadionima – ona je u tome da nije sve na prodaju i da se ne može sve kupiti. Nešto treba i stvoriti.”. Jutarnji