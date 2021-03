Mnogi smatraju da su mačke prilično neprijateljski raspoložene, ali znanstvenici su zaključili da svoje vlasnike vole jednako kao i psi. Mnogi su uvjereni i da je njihovo prijateljstvo s ljudima zapravo savez sklopljen zbog osigurane hrane, ali znanstvenici tvrde da mačke zapravo više uživaju u interakciji s ljudima nego u njihovoj hrani. Mačka može svojim predenjem blagotvorno djelovati na vaše zdravlje. Tportal

How you doing? pic.twitter.com/DYAIo7E0Kg

— Nature's Lovers (@natureslover_s) January 25, 2020