Mačja posla

Mačke su inteligentna bića i imaju svoj način komunikacije. Za većinu stvari, morat ćete čitati mačji govor tijela kako biste razumjeli što mačka pokušava komunicirati. Najjednostavniji razlog zašto će se vaša mačka trljati o vas je da vas pozdravi. Ako ste bili odsutni dulje vrijeme, mačka će vas htjeti pozdraviti kada dođete kući. Ako to radi češće, to znači da vam iskazuje svoju ljubav, iako to ponekad može značiti da je gladna. Ako vam se ikada u kući približe gosti i primijetite da se vaša mačka počela trljati o njih, najvjerojatnije sakuplja njihov miris. Na taj način sakuplja informacije. No, na isti način može ukazivati da ima neki problem – kožnu bolest ili infekciju. U svakom slučaju, kad je mački do trljanja o vas, trebali biste joj to dopustiti. Nacional