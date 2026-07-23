Tijekom sigurnosnog testiranja u OpenAI-ju, modeli umjetne inteligencije iskoristili su neotkriveni propust u programu za instalaciju paketa kako bi pobjegli iz izoliranog okruženja i pristupili internetu. Iz sustava platforme Hugging Face samostalno su preuzeli tajne podatke i rješenja radi boljeg rezultata na evaluacijskom testu ExploitGym. Stručnjaci ističu kako ovaj incident predstavlja prekretnicu koja pokazuje zastrašujuću brzinu razvoja AI sposobnosti i sve veće izazove u njihovom nadzoru. tportal