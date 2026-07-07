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Umjetna inteligencija ipak nije umjetnička
AI napada kreativce: Glasovni glumci i stilisti u strahu za poslove, stručnjaci smiruju tenzije
Kreativna industrija suočava se s brzim napretkom umjetne inteligencije, što izaziva ozbiljnu zabrinutost među profesionalcima poput novinara, dizajnera, spikera i stilista. Primjeri glasovnog glumca Christopha i stilistice Pie pokazuju stvaran strah od gubitka posla i ugrožavanja egzistencije zbog AI konkurencije. Ipak, dok kreativci strahuju od scenarija u kojem postaju tehnološki višak, analitičari koji prate američko tržište rada nude utjehu. Prema njihovim podacima, trenutačno još uvijek nema opipljivih naznaka da umjetna inteligencija uzrokuje valove otkaza ili urušavanje tržišta rada u tim sektorima. DW