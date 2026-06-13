Možeš pobjeći epidemiolozima, ali ne i epidemiji
Alarm u Africi: Ebola izvan kontrole zbog lošeg praćenja kontakata
U Demokratskoj Republici Kongo potvrđeno je oko 635 slučajeva ebole i 127 smrtnih ishoda, dok je u susjednoj Ugandi zabilježeno 19 slučajeva i dva smrtna slučaja. Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti (Africa CDC) upozoravaju da je situacija kritična zbog lošeg praćenja kontakata. U pokrajini Ituri identificirano je manje od 5.000 od procijenjenih 24.000 kontakata, a od pronađenih se prati tek 57 posto. Ravnatelj Jean Kaseya naglašava da neizolirani pacijenti i neidentificirani kontakti predstavljaju ogroman rizik od širenja zaraze u zajednici, zbog čega je epidemija trenutno izvan kontrole. Jutarnji