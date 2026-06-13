Alarm u Africi: Ebola izvan kontrole zbog lošeg praćenja kontakata - Monitor.hr
Danas (11:00)

Možeš pobjeći epidemiolozima, ali ne i epidemiji

Alarm u Africi: Ebola izvan kontrole zbog lošeg praćenja kontakata

U Demokratskoj Republici Kongo potvrđeno je oko 635 slučajeva ebole i 127 smrtnih ishoda, dok je u susjednoj Ugandi zabilježeno 19 slučajeva i dva smrtna slučaja. Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti (Africa CDC) upozoravaju da je situacija kritična zbog lošeg praćenja kontakata. U pokrajini Ituri identificirano je manje od 5.000 od procijenjenih 24.000 kontakata, a od pronađenih se prati tek 57 posto. Ravnatelj Jean Kaseya naglašava da neizolirani pacijenti i neidentificirani kontakti predstavljaju ogroman rizik od širenja zaraze u zajednici, zbog čega je epidemija trenutno izvan kontrole. Jutarnji


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24.05. (07:00)

Prekooceanski eho čuje se od Bijele kuće

Dok ebola hara Kongom, SAD reže stotine milijuna pomoći i bježi s prve crte obrane

U istočnoj regiji Ituri tri volontera Crvenog križa preminula su od ebole nakon rukovanja tijelima prije službenog proglašenja epidemije. Bolest je dosad odnijela više od 170 života, a SZO je rizik podigao na “vrlo visok”. Riječ je o rijetkom soju Bundibugyo za koji nema cjepiva. Virus se proširio i na Ugandu, zbog čega je DR Kongo obustavio letove za glavni grad provincije. Borbu protiv zaraze dodatno otežavaju sukobi s pobunjenicima te napadi lokalnog stanovništva, koje je iz straha i nepovjerenja zapalilo medicinski šator i dio bolnice. Index

Nakon gašenja USAID-a, otpuštanja tisuća stručnjaka i zatvaranja ključnih laboratorija, američka financijska pomoć Kongu pala je s 1,4 milijarde dolara na svega 21 milijun. Zbog ukidanja nadzora i izlaska SAD-a iz SZO-a, rijetki i smrtonosni soj tjednima je širio zarazu neotkriven. Umjesto pomoći na terenu, Washington uvodi zabrane putovanja, što stručnjaci nazivaju neučinkovitim “javnozdravstvenim kazalištem”. Guardian

01.02.2023. (12:00)

Za dva dolara dnevno

DR Kongo: Djeca prekrivena otrovnim kemikalijama po cijele dane razbijaju stijene u potrazi za kobaltom

The trouble with cobalt - FreightWaves

Velike tehnološke kompanije poput Applea i Tesle uvjeravaju kupce u svojim blistavim trgovinama da su elementi za njihove proizvode dobiveni na etičan način. No fotografije iz Demokratske Republike Kongo, odakle dolazi 90 posto svjetskog kobalta koji se koristi za izradu baterija za tehnološku robu, otvaraju mnoga neugodna pitanja. Bosonoga djeca prekrivena otrovnim kemikalijama svaki dan razbijaju stijene u potrazi za dragocjenim elementom i to za samo dva dolara dnevno, a iscrpljene majke s malom djecom na leđima prosijavaju kamen kako bi našle kobalt. “Za njim tragaju neki od najsiromašnijih ljudi na svijetu. Moralni sat je vraćen unatrag, sve do kolonijalnih vremena. Oni taj težak posao rade za mizerni novac koji za njih znači razliku hoće li taj dan jesti ili neće pa nemaju opciju odbiti posao”, kaže Siddarth Kara, profesor na Harvardovoj Školi upravljanja i autor knjige “Kobaltno crvena: Kako krv Konga napaja strujom naš svijet“. Jutarnji