Dok ebola hara Kongom, SAD reže stotine milijuna pomoći i bježi s prve crte obrane - Monitor.hr
Danas (07:00)

Prekooceanski eho čuje se od Bijele kuće

Dok ebola hara Kongom, SAD reže stotine milijuna pomoći i bježi s prve crte obrane

U istočnoj regiji Ituri tri volontera Crvenog križa preminula su od ebole nakon rukovanja tijelima prije službenog proglašenja epidemije. Bolest je dosad odnijela više od 170 života, a SZO je rizik podigao na “vrlo visok”. Riječ je o rijetkom soju Bundibugyo za koji nema cjepiva. Virus se proširio i na Ugandu, zbog čega je DR Kongo obustavio letove za glavni grad provincije. Borbu protiv zaraze dodatno otežavaju sukobi s pobunjenicima te napadi lokalnog stanovništva, koje je iz straha i nepovjerenja zapalilo medicinski šator i dio bolnice. Index

Nakon gašenja USAID-a, otpuštanja tisuća stručnjaka i zatvaranja ključnih laboratorija, američka financijska pomoć Kongu pala je s 1,4 milijarde dolara na svega 21 milijun. Zbog ukidanja nadzora i izlaska SAD-a iz SZO-a, rijetki i smrtonosni soj tjednima je širio zarazu neotkriven. Umjesto pomoći na terenu, Washington uvodi zabrane putovanja, što stručnjaci nazivaju neučinkovitim “javnozdravstvenim kazalištem”. Guardian


Slične vijesti

21.12.2024. (08:00)

I ti možeš biti nečiji Djed Mraz

Iza kampanje “Djed Božićnjak ne postoji” Crvenog križa krije se humanitarna poruka

Nažalost, u Hrvatskoj još uvijek ima previše onih koji ove blagdane neće osjetiti toplinu blagdanskog obroka ili radost darova ispod bora – 270.000 starijih osoba i 160.000 djece živi u uvjetima koji ne ostavljaju prostora za blagdansku radost. Na prvu se čini nestvarno, ali nažalost, to je stvarnost mnogih ljudi među nama. Prošle godine Crveni križ je osigurao prehranu i higijenske potrepštine za 63.474 osobe, dok je više od 36 tisuća osoba ostalo bez prijeko potrebnih paketa zbog nedostatnih donacija. To znači da svaka treća osoba u potrebi nije mogla dobiti osnovne životne potrepštine, uključujući hranu. U godinu dana u pučkim kuhinjama Crvenoga križa podijeljeno je više od 633.790 obroka, a na svake tri osobe koje dobiju obrok, jedna ostaje gladna! Usluge socijalnih samoposluga Crvenoga križa koristi 7.700 osoba, ali potrebu za uslugama socijalnih samoposluga imalo je dodatnih 15.000 ljudi. Zato su i pokrenuli ovu akciju. Zagreb info

02.01.2021. (16:30)

Kvadratura kruga

Crveni križ: Potrebno 1.000 kontejnera

Na čitavom će području trebati oko 1000 takvih smještajnih jedinica, da li kontejnera, da li kamp kućica – rekao je Robert Markt iz Crvenog križa za N1. Kaže da je doprema kućica dodatni problem jer jedan kamion može dovesti jednu do dvije, a dodatni otežavajući faktor su i uske ceste na Baniji. Kaže da je ljudima ponuđen alternativni smještaj, ali mnogi su odlučili ostati na svojim posjedima zbog toga što se boje pljačke ili moraju brinuti o životinjama. Dodao je da je do sada prikupljeno 36 milijuna kuna pomoći preko 65.000 uplata na žiro račun i još pola milijuna kuna preko 60.000 poziva na humanitarnom telefonu.

29.07.2016. (15:40)

Nova tura tuge?

Crveni križ: Milijun ljudi sprema se pobjeći iz svojih domova u Iraku

Do milijun ljudi moglo bi napustiti svoje domove u Iraku čim se pojačaju napadi vladinih snaga u pokušaju zauzimanja Mosula od militanata IS-a, objavio je Međunarodni odbor Crvenog križa. Iračke snage koje podržava SAD pojačale su napade na IS prije očekivanog napada na Mosul, drugi najveći irački grad i glavno uporište IS-a, kasnije ove godine. Večernji, Reuters

07.12.2015. (19:52)

Posao sa strane

Turistički biznis Crvenog križa

Početkom 2016. godine odmaralište Crvenog križa u Orahovici otvara svoja vrata, a ljetos je radom započela i splitska Vila Mikica. Posebne pogodnosti za razvoj turističke djelatnosti CK-u su omogućile promjene zakona iz 2010. godine, za koje su se snažno založili Luka Bebić i Vladimir Šeks. CK je u 2014. godini ostvario prihod od 300 milijuna kuna, nevjerojatnih 250 milijuna više nego u 2013. Podatke o nabavi i distribuciji robnih donacija u CK-u i dalje se skrivaju od očiju javnosti, piše H-Alter.

30.09.2015. (10:07)

Video s lokacije gdje izbjeglice ulaze u Hrvatsku: Gdje je Crveni križ, gdje su tone donacija?

17.09.2015. (10:32)

Pomoći treba

Crveni križ ostao bez hrane i vode, vojska priskače u pomoć

Crveni križ pri kraju je sa zalihama hrane, vode i drugih potrepština namijenjenih izbjeglicama, a još nisu dobili odgovor na zahtjev da im se iz državnih robnih zaliha pošalju dodatni kontingenti pomoći. Svi koji žele pomoći mogu to na Tel. 060 9011 i IBAN HR6923400091511555516. Do sada je na područje RH ušlo oko 5.650 migranata. Na teren izlazi i vojska, postavit će šatore na područje pokraj Lovačke kuće Kunjevci kod Vinkovaca te 120 kreveta za smještaj migranata u Čepinu.

09.09.2015. (13:05)

Tim Hrvatskog crvenog križa otputovao u Makedoniju s 1.400 setova prve pomoći

26.08.2015. (16:35)

Crveni križ u 48 sati prikupio 70 tisuća kuna za pomoć izbjeglicama; timovi spremni za odlazak u Makedoniju