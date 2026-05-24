Prekooceanski eho čuje se od Bijele kuće

Nažalost, u Hrvatskoj još uvijek ima previše onih koji ove blagdane neće osjetiti toplinu blagdanskog obroka ili radost darova ispod bora – 270.000 starijih osoba i 160.000 djece živi u uvjetima koji ne ostavljaju prostora za blagdansku radost. Na prvu se čini nestvarno, ali nažalost, to je stvarnost mnogih ljudi među nama. Prošle godine Crveni križ je osigurao prehranu i higijenske potrepštine za 63.474 osobe, dok je više od 36 tisuća osoba ostalo bez prijeko potrebnih paketa zbog nedostatnih donacija. To znači da svaka treća osoba u potrebi nije mogla dobiti osnovne životne potrepštine, uključujući hranu. U godinu dana u pučkim kuhinjama Crvenoga križa podijeljeno je više od 633.790 obroka, a na svake tri osobe koje dobiju obrok, jedna ostaje gladna! Usluge socijalnih samoposluga Crvenoga križa koristi 7.700 osoba, ali potrebu za uslugama socijalnih samoposluga imalo je dodatnih 15.000 ljudi. Zato su i pokrenuli ovu akciju. Zagreb info