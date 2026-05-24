Prekooceanski eho čuje se od Bijele kuće
Dok ebola hara Kongom, SAD reže stotine milijuna pomoći i bježi s prve crte obrane
U istočnoj regiji Ituri tri volontera Crvenog križa preminula su od ebole nakon rukovanja tijelima prije službenog proglašenja epidemije. Bolest je dosad odnijela više od 170 života, a SZO je rizik podigao na “vrlo visok”. Riječ je o rijetkom soju Bundibugyo za koji nema cjepiva. Virus se proširio i na Ugandu, zbog čega je DR Kongo obustavio letove za glavni grad provincije. Borbu protiv zaraze dodatno otežavaju sukobi s pobunjenicima te napadi lokalnog stanovništva, koje je iz straha i nepovjerenja zapalilo medicinski šator i dio bolnice. Index
Nakon gašenja USAID-a, otpuštanja tisuća stručnjaka i zatvaranja ključnih laboratorija, američka financijska pomoć Kongu pala je s 1,4 milijarde dolara na svega 21 milijun. Zbog ukidanja nadzora i izlaska SAD-a iz SZO-a, rijetki i smrtonosni soj tjednima je širio zarazu neotkriven. Umjesto pomoći na terenu, Washington uvodi zabrane putovanja, što stručnjaci nazivaju neučinkovitim “javnozdravstvenim kazalištem”. Guardian