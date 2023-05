The National, mlađi brat The Walkaboutsa

Prije ovoga novoga, inače devetog albuma, „First Two Pages of Frankenstein” The National su bili u svojevrsnom rasulu, a posebno frontmam Matt Berninger. Prema Mattovom vlastitom priznanju u vrijeme prapočetaka stvaranja albuma on je bio u totalnom knockdownu: „Prolazio sam mračnom točkom na kojoj uopće nisam mogao smisliti tekst pjesme ili melodiju. Iako smo uvijek zabrinuti pred konkretniji rad na novim pjesmama ovaj put činilo se da je došao kraj”. Eto, kud ćeš iskrenijeg pojašnjenja. Majstor depresije Berninger je uvijek znao tmurne emocije pretvoriti u nove pjesme, ali pri tom bi za početak morao biti u dosluhu s nekim klasičnim književnim djelom. Ovaj put bio je roman „Frankenstein” autorice Mary Shelly iz 1818. godine. Kolekcija novih pjesama govori o međuljudskim odnosima, dubokoj nesigurnosti srca, ljudima koji se udaljavaju jedni od drugih i raspuknutim ljubavnim vezama. Nije nikakvo čudo što su The National odavna proglasili “Vjesnicima emocionalne propasti”. Ziher