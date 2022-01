Nova disciplina misaone olimpijade

HDZ je demontirao Sanaderovu državu, HDZ je sa šatorašima i stožerašima demontirao SDP-ovu državu. Ali sada Andrej Plenković optužuje za “demontažu države” one koji pišu o aferama u institucijama… “Imate aktere koji rade na demontaži države i svih institucija”, kazao je premijer u intervjuu HRT-u. “Nakon Petrinje došlo je do orkestriranog napada i na Crveni križ. Unazad mjesec dana na tapeti su HNB, HRT, Vrhovni sud i DORH. Radi se o sustavnom napadu – oni idu ‘salama taktikom’ i režu ‘feticu po feticu’ svakih mjesec dana. Jedan je cilj ugroziti Schengen, a drugi europodručje.” Istodobno, Plenković je taj koji demontira institucije, primjerice postavljajući na čelo HRT-a osobu koja je u sukobu interesa, da ne kažemo i u bliskim odnosima s ministricom kulture. On želi osakatiti Povjerenstvo za sukob interesa, on zatvara oči pred nasiljem policije na granici u svrhu ulaska u Schengen, on Žalac drži u Predsjedništvu HDZ-a, on se mora rješavati ministara u aferama i skandalima, on je državu pretvorio u HDZ-ov trampolin… piše Tomislav Klauški za 24 sata.

Inače, Plenković se požalio da nitko ne komentira njegov intervju za HRT u trajanju od 40 minuta. Fakat samo 1,064 pregleda, pa klikajte malo.