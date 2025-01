Škakljive teme, za neke

Društvene mreže koje su brže od mainstream medija vrlo brzo su izvijestile svijet o čudnom pojavljivanju i ‘skokovitom’ prenošenju vatre po gradiću koji ništa nije očekivao i ni na što nije upozoren. Nevjerojatno je da je oganj (koji je došao niotkuda) topio metal na automobilima kojim se više nije moglo pobjeći, a da se zaustavljao pred ogradama vila najbogatijih ljudi. Razumije li se vatra u bankovne račune? Stanovnici su tako zabilježili da je pomoć kasnila, a da se u nekim slučajevima i vraćala natrag jer nije bilo dopuštenja da se iskrca. Neki preživjeli svjedočili su kako su im se već javili potencijalni kupci njihovih zgarišta.Već dva dana nakon nesreće na Amazonu pojavila se prva knjiga o nesreći: Fire and Fury: The Story of the 2023 Maui Fire… To naravno ne mora nužno biti čudno ali je sigurno da je stanovnike spaljenoga grada zasmetalo što su knjige o nesreći (a sada ih već ima najmanje pet) tako brzo objavljene u kompaniji čiji je vlasnik stanovnik njihovog otoka… Sead Alić na svom Facebook profilu.