Kad je već za Oscare...

Kada je riječ o Auschwitzu i genocidu kojeg su Židovi proživjeli u Drugom svjetskom ratu, teško je napraviti film koji ima nešto drugačije. Zona interesa postigla je upravo to. Zanimljivo je da nikada zapravo ne vidimo logor i što se događa u njemu. No, dok obitelj Höss bezbrižno provodi svoje dane, u pozadini vidimo dim od plinskih komora, čujemo pucnjeve i vriskove zatvorenika. Film zaista na trenutke zbog toga izaziva jezu. Također, Zona interesa je jedan od prvih filmova o holokaustu kojeg smo gledali, a u kojem su nacisti prikazani kao samo obične osobe. Vidimo ih kako se kupaju na rijeci, kako se igraju, kako jednostavno žive. Zato se u filmu zapravo ništa veliko ne dogodi. Ako očekujete nekakvu veliku climactic scenu nećete je dobiti. Bit filma je upravo to kako je jedna njemačka nacistička obitelj živjela u lijepo uređenom domu tik do koncentracijskog logora u kojemu su umrli milijuni ljudi. Kažu na Journalu gdje im predviđaju barem jedan Oscar (za najbolji strani film), a dojmovi se nižu i na Forumu.