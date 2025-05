Dobra akcija? Nemoguća misija čak i za Cruisea

Tri desetljeća i sedam filmova kasnije, “M:I” franšiza je od one o Jamesu Bondu preuzela mnogo toga, od njezinih campy elemenata kojima se ograđuje od toga da bi je itko mogao shvatiti kao išta drugo osim čiste zabave, do skakutanja po raznim svjetskim atraktivnim lokacijama, do često doista vanserijskih scena od koih zastaje dah koje su između ostalog uključivale freeclimbing, pentranje po tornjevima, držanje za avionska krila u letu i još uvijek osupnjujući Cruiseov skok s litice na motociklu. Činilo se da svojim izgledom i fizičkom spremom nevjerojatno odolijeva vremenu, ali sad sa 62 godine došlo je do neizbježnoga i morao je biti označen i kraj, jer njegovo lice više nije dječačko, a ne pomaže mu ni sad malo duža frizura. Zbog svega toga, dakle, došlo je vrijeme da se franšiza omota u mašnu i arhivira na lovorikama jedne od najboljih i financijski najuspješnijih svih vremena. Kažu na Ravno do dna