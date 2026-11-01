Ipak ništa od odiseje u penziji

Putovanje kruzerom za mnoge je životni san, dok osoblje koje radi na njima ima drugačije dojmove. Svoja iskustva podijelila je žena koja je na kruzeru radila šest godina. “Život na kruzeru je vrlo zarazan i nikad ne isključujem mogućnost povratka. Apsolutno sam voljela svoj posao i uživala sam kao voditeljica zabavnih programa jer je moj posao doslovno bio posjećivati zabave gotovo svaku večer”, prisjeća se Sharon Waugh (39) iz Južnoafričke Republike. Kaže, bilo je uobičajeno da se osoblje zabavlja i ulazi u ljubavne veze, a spolno prenosive infekcije koje su dijelili bili su im nešto poput znak časti ili ordenja. Iako su romanse među osobljem dopuštene, ljubavni susreti s gostima su strogo zabranjeni. “To definitivno nije bilo dopušteno, ali ponekad bi se i to dogodilo. Ako bi vas ulovili, dobili biste otkaz”, kaže Sharon. 24sata