Ipak ništa od odiseje u penziji
Američki stambeni kruzer prekinuo trogodišnju plovidbu oko svijeta zbog skoka cijena goriva
Planirano trogodišnje krstarenje oko svijeta na stambenom kruzeru Odyssey iznenada je prekinuto u Kambodži. Tvrtka Villa Vie Residences objavila je da više ne može pokrivati operativne gubitke nastale nakon što su se mjesečni troškovi goriva po kabini – zbog sukoba u Iranu – popeli s 1.800 na čak 8.000 dolara. Oko 200 putnika, većinom Amerikanaca koji su kupili život na moru, moralo je napustiti brod, dok je sudbina 156 članova posade neizvjesna. Tvrtka trenutno pokušava provesti restrukturiranje, no nastavak plovidbe ostaje pod velikim znakom upitnika. Index, Independent