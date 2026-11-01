Američki stambeni kruzer prekinuo trogodišnju plovidbu oko svijeta zbog skoka cijena goriva - Monitor.hr
Danas (19:00)

Ipak ništa od odiseje u penziji

Američki stambeni kruzer prekinuo trogodišnju plovidbu oko svijeta zbog skoka cijena goriva

Planirano trogodišnje krstarenje oko svijeta na stambenom kruzeru Odyssey iznenada je prekinuto u Kambodži. Tvrtka Villa Vie Residences objavila je da više ne može pokrivati operativne gubitke nastale nakon što su se mjesečni troškovi goriva po kabini – zbog sukoba u Iranu – popeli s 1.800 na čak 8.000 dolara. Oko 200 putnika, većinom Amerikanaca koji su kupili život na moru, moralo je napustiti brod, dok je sudbina 156 članova posade neizvjesna. Tvrtka trenutno pokušava provesti restrukturiranje, no nastavak plovidbe ostaje pod velikim znakom upitnika. Index, Independent


Slične vijesti

17.06. (21:00)

Stanuješ, a putuješ

Plutajući mega-grad “Freedom Ship”: San od 13 milijardi eura

Ambiciozni projekt „Freedom Ship” predviđa izgradnju plutajućeg grada dugog 1,6 kilometara koji bi neprestano plovio oceanima i udomio 80.000 ljudi. S tonažom od 2,3 milijuna tona, bio bi osam puta veći od današnjih najvećih kruzera. Zbog gigantskih dimenzija ne bi mogao pristati ni u jednu luku. Gradnja u Indoneziji odvijala bi se spajanjem dijelova na otvorenom moru, a planirani pogon je nuklearni. Ovaj samoodrživi grad nudit će škole, bolnice, stadione i poslovne prostore, no realizacija projekta starog trideset godina i dalje ovisi o pronalaženju golemog početnog kapitala. tportal

08.08.2023. (21:00)

Tamna strana luksuza

Rad na kruzeru: “Spolne bolesti se nose kao ordenje, a svaki brod ima zatvor i mrtvačnicu”

Norwegian Getaway kruzer u splitskoj luci

Putovanje kruzerom za mnoge je životni san, dok osoblje koje radi na njima ima drugačije dojmove. Svoja iskustva podijelila je žena koja je na kruzeru radila šest godina. “Život na kruzeru je vrlo zarazan i nikad ne isključujem mogućnost povratka. Apsolutno sam voljela svoj posao i uživala sam kao voditeljica zabavnih programa jer je moj posao doslovno bio posjećivati zabave gotovo svaku večer”, prisjeća se Sharon Waugh (39) iz Južnoafričke Republike. Kaže, bilo je uobičajeno da se osoblje zabavlja i ulazi u ljubavne veze, a spolno prenosive infekcije koje su dijelili bili su im nešto poput znak časti ili ordenja. Iako su romanse među osobljem dopuštene, ljubavni susreti s gostima su strogo zabranjeni. “To definitivno nije bilo dopušteno, ali ponekad bi se i to dogodilo. Ako bi vas ulovili, dobili biste otkaz”, kaže Sharon. 24sata

30.06.2023. (01:00)

Počnite štedjeti

Najveći kruzer na svijetu na probnoj vožnji: O 5610 putnika brinut će 2350 članova posade

U finskom brodogradilištu završena je gradnja najvećeg broda za krstarenje na svijetu Icon of the Seas kojeg je naručila tvrtka Royal Caribbean International te je on prvi put porinut u vodu na probnu vožnju. Riječ je o brodu koji je dugačak čak 365 metara, širok gotovo 50 metara, a teži 250.800 tona. Na 20 paluba ima više od 2.800 kabina. Kada zaplovi karipskim vodama u siječnju 2024. godine moći će primiti 5610 putnika i 2350 članova posade. Na kruzeru će biti najveći vodeni park koji je sagrađen na nekom brodu, a gosti će moći uživati na toboganima, u jacuzzijima i sedam bazena. (Večernji)

17.08.2020. (15:00)

Neodrživost održivog turizma

U Dubrovniku razmatraju kako vratiti kruzere uz epidemiološke mjere

I dok dubrovački gradski vijećnici s liste „Srđ je grad” opet upozoravaju da njihova sredina realno ne može, a niti smije podnositi takav rizik s tisućama novih inozemnih posjetitelja svakog dana u (post)sezoni, mišljenja ostatka javnosti su donekle podijeljena. Takoreći svi znaju da se dosad mahom toleriralo enormno opterećenje Dubrovnika posjetama kruzera, bez obzira na proklamirana stajališta o poštivanju gradskih vrijednosti, kako povijesnih, tako i aktualno-komunalnih. Ali znaju i da ove godine dubrovačke blagajne, privatne i javne, odzvanjaju šuplje, jer drugog prihoda tamo nema niti će ga uskoro biti. Deutsche Welle

 

16.10.2019. (00:30)

Grčka drama

Dubrovački kapetan oborio rekord: Najvećim kruzerom prošao kroz Korintski kanal

 

Jozo Glavić prošao je Korintskim kanalom kruzerom Braemar dugačkim 195,82 metra i širine 22,5 metara, što je najduži kruzer koji je prošao kroz ovaj grčki kanal. Prošli su kanal za nešto manje od dva sata, a bili su na 0,6 metara od oba ruba kanala dok su prolazili. U videu gore priča Glavić kako mu je bilo, na engleskom, odličnim rječnikom i žestokim naglaskom. Dubrovački vjesnik

12.09.2019. (09:30)

Nek sviraju orgulje!

Gaženica – najbolja kruzerska luka na svijetu!

Putnička luka Gaženica u Zadru pobijedila je na prestižnom izboru za najbolju svjetsku luku Seatrade Cruise Awards 2019. u Hamburgu. Gaženici su konkurirali japanske i norveške luke Yokohama i OldenLoen, a ocjenjivao se rad lučkih uprava, odnosno koliko su uprave uspjele dići svoj promet kružnih putovanja, pri čemu je Zadar s početnih 20.000 porastao na 200.000 putnika. Nijednoj hrvatskoj luci dosad nije uspjelo ući u finale ovog natjecanja. Zadarski list

29.01.2019. (08:30)

Splitarktika

U Brodosplitu počela gradnja polarnog kruzera – najskupljeg dosad u Hrvatskoj

Gradnja je počela jučer, brod će biti gotov do kraja 2020., bit će dugačak 128, a širok 21,5 metara te će se njima krstariti Arktikom i oko Antarktike. “Ovo je najskuplji ugovoreni kruzer u Hrvatskoj dosad, visoke luksuznosti i performansi”, kaže Brodosplitov Tomislav Debeljak, a novost je i da će se opremanje broda obaviti na podu, tj. u sekcijama, prije nego što ode na navoz. Novi list

07.11.2018. (08:00)

Na 64 kruzera koji su ove godini bili u Hrvatskoj ostvareno je 554 kružnih putovanja, a prevezli su 834.000 putnika koji su u Hrvatskoj proveli 1.123 dana

09.04.2018. (11:03)

Koncentrični krugovi

Više kruzera ove godine: Doći će ih 963, lani ih bilo 911

Hrvatskim morskim lukama svoj je dolazak za ovu godinu najavilo 963 kruzera dok ih je lani bilo 911, pri čemu se najveći broj odnosi na luke Dubrovnik i Split. Gruž očekuje 441 ticanje brodova, s oko 740 tisuća putnika, što je 2% manje ticanja i 4% više putnika, a Split 275 ticanja. Porasti dolazaka turističkih brodova očekuju se i u lukama na rijekama – Vukovar, Ilok, Batina i Aljmaš, Osijek – zanimljivo je da će u Vukovar doći 279 broda, više nego u Split. Poslovni

12.02.2018. (09:53)

Stisnuo se krugić

135 manje kruzera u Hrvatskoj prošle godine

Prošle je godine na hrvatskom Jadranu bilo 691 kružno putovanje stranim brodovima, što je 16,2% ili 135 tih putovanja manje nego u 2016. Tim je brodovima u Hrvatsku došlo 13,3% manje putnika ili 947,3 tisuća. Prethodnih godina broj kruzera se povećao, do pada je vjerojatno došlo jer je Venecija ograničila broj posjetitelja u tom talijanskom gradu. Inače, gosti s kruzera troše u prosjeku 37 eura po osobi na dan, prema podacima iz 2013. Novi list