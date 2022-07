Nadaju se da će postati "održiva alternativa" Republikanskoj i Demokratskoj stranci

U sklopu zapadne vojne pomoći SAD šalje u Ukrajinu dva raketna sustava zemlja-zrak NASAMS, četiri protutopnička radara i 150.000 komada topničkog streljiva kalibra 155 milimetara, najavio je prošlog petka američki predsjednik Joe Biden u Madridu nakon sastanka s čelnicima država članica NATO-a. Projekt NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) pokrenula je, s američkim Raytheonom, norveška tvrtka Konsberg Defence & Aerospace i to ponajprije za norveške zračne snage. Norveško-američki proizvođač ističe da se taj sustav može smjestiti do 25 kilometara od zapovjednog središta zahvaljujući bežičnim vezama, a prisutni sustav Link-16 nudi integrirani prikaz bojišnice uključujući podatke o ciljevima, položajima i navigacijskim parametrima prijateljskih i neprijateljskih zrakoplova u realnom vremenu. Uz to, lanser sustava spreman je za djelovanje već 15 minuta nakon dolaska na vatreni položaj, a domet sustava NASAMS je, ovisno o tipu rakete, od 55 do 180 kilometara. Tportal