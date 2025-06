A tek je počeo

Od prvog dana kada je izabran, govorio sam da je on katastrofa za SAD, ali možda u svijetu nešto učini. I tu je učinio jednu stvar za koju mi se čini da je važna, a to je da je natjerao Europu da govori o žrtvama u Ukrajini. Natjerao je da se govori da rat nema smisla i on će, ja mislim, zaustaviti taj rat. On je oslabljen prema van jer ima dosta posla iznutra i hoće se miješati više nego što treba jer ne samo što ne trpi guvernera Kalifornije nego zato što ima na umu da bi ga se moglo pozvati na odgovornost zbog svega što se događa. mate rasno profiliranje i to je najveća katastrofa koju je Trump izazvao. Zabrinjavajući je prezir prema ljudskim pravima, komentira Žarko Puhovski za N1.