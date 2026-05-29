Analiza: Kako bi uvođenje reda na Jadranu donijelo 3,7 milijardi eura
Radari u kvaru, bageri na čekanju

Analiza: Kako bi uvođenje reda na Jadranu donijelo 3,7 milijardi eura

Dok Vlada planira nove poreze, proračunske rupe na Jadranu krpaju se institucionalnim sljepilom. Velika analiza službenih brojki i procjena s terena otkriva da siva ekonomija, bezakonje i devastacija obale državi godišnje odnose milijarde eura. Samo uvođenjem radikalnog reda kroz pet ključnih kategorija – od naplate kazni za 130.000 bespravnih objekata i uzurpaciju pomorskog dobra, do nautičkih i ekoloških prekršaja – država bi mogla uprihoditi 3,722 milijarde eura. Za uvođenje reda potrebno je tek 700 novih inspektora i redara. Ta investicija od 30 milijuna eura isplatila bi se u prva dva mjeseca sezone, dok bi ukupni prihod pokrio čak 42% plaća cjelokupnog javnog aparata. Morski


