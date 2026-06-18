Analize nakon prve utakmice na SP-u: Ovaj poraz nije rezultat velebne igre Engleza - Monitor.hr
Danas (10:00)

Generali poslije bitke, vaš je red

Analize nakon prve utakmice na SP-u: Ovaj poraz nije rezultat velebne igre Engleza

Luka Modrić skrivio je prvi penal u karijeri, Livaković je s četiri primljena gola bio hrvatski igrač utakmice. Engleska je izgledala stvarno dobro i poletno te ne treba oduzimati od njihove vrlo dobre igre. No, Hrvatska im nije niti malo otežala. Čini se da su podbacili i navijači. Pripremali smo se za prekide, ali ništa što smo vježbali nismo pokazali. Drugi gol igrač stoji sam i zabija glavom – rekao je izbornik Dalić nakon utakmice. Sportske, tportal, Index

  • Karin: Hrvatska ima velikih problema u obrani prekida, dvadeset minuta Livaković je bio glineni golub (Index)
  • SKener: Dalić je svjestan da je sve manje ulja u ‘svići’, a Engleska je to brutalno pokazala (Sport klub)
  • Dražen Krušelj: Dalić je provalio Tuchelov plan, ali je Livaković svejedno ostao na streljani (Sportske)
  • Musa: Bilo je nevjerojatno zabiti, ali Englezima smo dozvolili neke situacije koje nismo smjeli (Sport klub)
  • Livaković se dotaknuo ponovljenog penala: ‘Ne znam koliko sam bio vani, to je promijenilo momentum’ (Sport klub)
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  • Zaključak: ništa nije izgubljeno – i četiri boda će nam biti dovoljno za prolaz… Završimo li na drugom mjestu, u nokaut-fazi igrat ćemo 3. srpnja u 1 sat iza ponoći, što nije osobito atraktivan termin. Protivnik će nam u tom slučaju biti drugoplasirana momčad skupine K, odnosno Portugal, Kolumbija, Uzbekistan ili DR Kongo (24 sata)
  • Gana je dobila Panamu 1:0, trenutno smo na začelju skupine (Index)

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Danas (00:01)

Vratili nam za 2018. s kamatama

Hrvatska u napetoj utakmici izgubila od Engleske na startu Svjetskog prvenstva

U Dallasu je odigrana prva utakmica naše reprezentacije, koja se nalazi u skupini L još s Ganom i Panamom (FIFA)… Hrvatska je izašla u sastavu: Livaković – Šutalo, Vušković, Gvardiol – Stanišić, Modrić, P. Sučić, Perišić – Mario Pašalić, Baturina – Musa, naši protivnici: Pickford – James, Stones, Konsa, O’Reilly – Anderson, Rice – Madueke, Bellingham, Gordon – Kane (tportal)

  • Engleska je povela u 11. minuti nakon ponovljenog jedanaesterca. Livaković je prvi obranio, ali VAR kaže da se pomaknuo s crte. Strijela je bio Harr Kane. No, u 36. minuti stiže im odgovor, nakon sjajne akcije za 1:1 zabija Baturina. Veselje nije dugo potrajalo, Kane je precizan s glavom za 2:2 u 42. minuti. No, Musa u nadoknadi uzvraća za 2:2 (Index) Sve najvažnije trenutke, pogotke i prilike, pogledajte OVDJE. Englezi su krenuli furiozno u drugo poluvrijeme, Bellingham je zabio već u 47. minuti. Englezi zaključili utakmicu u 86. minuti pogotkom Rashforda. Index
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Jučer (11:00)

Da ste gotovi do ponoći

SP: Večeras od 22h igraju Hrvatska i Engleska

  • Hrvatska će zaigrati u 5-4-1 formaciji, Vjerojatni sastav: Livaković – Šutalo, Vušković, Gvardiol – Stanišić, Modrić, Kovačić, Perišić – Sučić, Baturina – Musa (Sportske, tportal)
  • Luka Ivanušec ističe Bukaya Saku kao najveću opasnost, dok Englezi, predvođeni Thomasom Tuchelom, u zadnji čas mijenjaju ozlijeđenog Livramenta s Chalobahom (Index)
  • Francuski sudac Clément Turpin sudit će prvu utakmicu Hrvatske na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske, a unatoč tome što slovi za jednog od najboljih europskih sudaca, iza sebe ima nekoliko kontroverzi (BBC), ukoliko Englezi kiksaju, mogli bi okriviti njega (Net)
  • U ukupno 9 međusobnih ogleda od 2004. godine, Engleska je uspješnija s 5 pobjeda, dok je Hrvatska slavila 3 puta, uz jedan remi. Engleska u tim susretima prosječno postiže 2,1 gol po utakmici, a Hrvatska 1,3. obje reprezentacije imaju po dvije pobjede, no Engleska prima znatno manje golova (0,4 po meču) u odnosu na Hrvatsku (1,8). Ipak, Hrvatska u zadnje vrijeme igra efikasnije utakmice s većim ukupnim brojem golova (AI Score)
  • Igra se na najvećem NFL stadionu u Arlingtonu kod Dallasa (Sport klub)
  • Teksaška policija napravila je posebne preporuke za hrvatske navijače koji će bodriti “Vatrene” u Dallasu, posebno se tiče alkohola i kanabisa (Jutarnji)