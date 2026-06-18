Generali poslije bitke, vaš je red

Luka Modrić skrivio je prvi penal u karijeri, Livaković je s četiri primljena gola bio hrvatski igrač utakmice. Engleska je izgledala stvarno dobro i poletno te ne treba oduzimati od njihove vrlo dobre igre. No, Hrvatska im nije niti malo otežala. Čini se da su podbacili i navijači. Pripremali smo se za prekide, ali ništa što smo vježbali nismo pokazali. Drugi gol igrač stoji sam i zabija glavom – rekao je izbornik Dalić nakon utakmice. Sportske, tportal, Index

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Zaključak: ništa nije izgubljeno – i četiri boda će nam biti dovoljno za prolaz… Završimo li na drugom mjestu, u nokaut-fazi igrat ćemo 3. srpnja u 1 sat iza ponoći, što nije osobito atraktivan termin. Protivnik će nam u tom slučaju biti drugoplasirana momčad skupine K, odnosno Portugal, Kolumbija, Uzbekistan ili DR Kongo (24 sata)

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