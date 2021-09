Možda ne vidiš dobro?

Pitala sam ovo ljude na Instagramu prije par tjedana, kad sam se pakirala za Španjolsku – moja formula za 10 dana ljetnog putovanja (koje ne uključuje plažu i badiće) je 30 pari gaća i 5 pari čarapa. Pitala sam ovo ljude na Instagramu prije par tjedana, kad sam se pakirala za Španjolsku – moja formula za 10 dana ljetnog putovanja (koje ne uključuje plažu i badiće) je 30 pari gaća i 5 pari čarapa. Kad je u pitanju ljetovanje s uključenom plažom, ponesem manje gaća… ali ne puno manje. Inbox mi se ubrzo napunio pitanjima tipa “koji će ti k više od jednih gaća dnevno”, što onima koji znaju ne moram objašnjavat, a onima koji ne znaju vjerojatno ne mogu… ali sasvim nebitno, svatko ima svoju formulu za gaće i čarape, a ovo je moja. Iako, ne mogu reć da me nisu zabrinule detaljne poruke sa savjetima o tome kako da “uštedim” na gaćama, a koje uključuju manje tuširanja i posljedično, manje presvlačenja. Ako ništa, sad su mi malo jasnije arome koje se često osjete u ženskom wc-u. (Nadam se da ovo ne čitate uz neki obrok – ako čitate, manje ćete pojest, you are very welcome)… – to je naravno samo jedan od niza tema koja su se našle u tipičnoj kolumni toka svijesti Andree Andrassy.