L.A. Confidential

Andrea Andrassy donosi psihološke profile (čak) 15 tipova idiota u prometu (muških i ženskih) poput ovog:

Idiot u prometu #5: Lik koji voli reć “ja sam ti super vozač”. Siniša, 33, jednostavno talentiran za vožnju. Bilo da vozi po autoputu ili seoskom puteljku, nikad nije vezan jer ne možeš vezati vjetar. Možda vozi prebrzo po pravilima i standardima za “obične” vozače, ali on nije običan vozač. On je super vozač, što će ti spomenut prvom prilikom. “Bez brige, ja sam ti super vozač”, reći će osobi koja se znoji na suvozačkom mjestu dok juri gradom i nastaviti: “Vozim VEĆ 15 godina i nikad mi ništa nije bilo.” Voli miris spaljenih guma i suvozačkog straha jer skreću pozornost s mirisa malog penisa po kojem mu auto zaudara. Od nula do 100 u tri sekunde, od nula do ejakulacije otprilike isto, što pokušava prikrit brzom vožnjom. Ne daje žmigavac, žmigavci su za debile i žene, a ne za super vozače – a on je, ako već nije spomenuo, super vozač. Omiljena prometna rečenica: “Neće grom u koprive.” Prometna budućnost: Skrivit će nesreću, ali će i dalje tvrdit da je super vozač jer nije on kriv, “cesta je bila skliska, a kreten ispred mene je naglo zakočio.” Zapravo je i super prošlo kako je moglo bit, tko zna kako bi prošlo da on nije super vozač. Ali je. Falabogu. Nakon nesreće će si tetovirat “Blessed” na podlakticu, s dva L i jednim S. BLLESED.