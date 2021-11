I ja bi tamo

Može za početak minuta šutnje za stričeka koji je u emisiji Brak na prvu rekao “pojavila se žena koja ima 38 godina, na zalasku života?” Šalim se, šta vam je, nećemo trošit minutu na to – barem ja neću jer imam 36, što znači da mi je svaka minuta dragocjena. Ali kad smo već spomenuli zalazak – što života, što mozga – bila sam vani za vikend i ne mogu reć da nisam osjetila otrovni žalac starosti o kojoj striček priča. Svi koji me znaju, znaju da ne izlazim baš često jer su vani ljudi, a meni je to teško – izađem otprilike 5 puta godišnje, što bi 16-godišnjoj verziji mene zvučalo kao najgora kazna u životu, ali ovoj od 36 (na zalasku) zvuči kao idealna količina. Pet dana u godini za izlaske, 360 dana za oporavak – ako vam ova matematika zvuči krivo, vjerojatno niste introvert i vjerojatno vam oporavak od izlaska ne traje 5 do 7 radnih dana, na čemu vam od srca čestitam… piše Andrea Andrassy za Miss7/24 sata