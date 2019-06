E baš zato objavljujem takve slike – na kojima izgledam ko idiot – jer mislim da je glumit da nikad ne izgledaš kao idiot najidiotskija stvar na svijetu, a u to se pretvorio “život” na društvenim mrežama… Fashion bloggerice i influencerice postavljaju nove, nerealne standarde i ljudi im sve više vjeruju da je to novo normalno. E zato se slikam i kad izgledam ko idiot, jer to nije i ne smije bit novo normalno – Andrea Andrassy za 24 sata…