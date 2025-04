Bogataši su jedno, elita su nešto drugo

Osim pregleda tjednih impresija, kojih imaaa (između ostalih da je izašla nova sezona Black Mirrora), Andrea dolazi i naslovnu temu: Burek je, kad ga pojedeš tamo gdje treba, luksuzno jelo, ćevapi također, ali s najvećim životnim luksuzom koji sam vidjela u Sarajevu su me upoznale dvije žene – obje konobarice, jedna radi tamo gdje smo bili na ćevapima, druga u buregdžinici… Prva odbijenica se sastojala od cjenkanja – ja sam na račun od tri porcije ćevapa htjela dodati pet eura, a nakon pobune žene koja nam ih je poslužila, dogovorile smo se da je dovoljan jedan euro. “Nemojte, previše je to, ovo je sasvim dovoljno.” Druga odbijenica je bila još konkretnija – gospođa koja nam je poslužila 7 bureka nije htjela uzet niti jednu jedinu dodatnu marku. Molili smo, inzistirali, pokušavali objasnit da usluga i hrana to zaslužuju, a ona je jednako snažno molila, inzistirala i objašnjavala da za to stvarno nema potrebe. “Potrošite to radije u Sarajevu.”… Dvije konobarice iz Sarajeva na papiru možda nisu bogatašice koje žive luksuzan život, ali u usporedbi s bogatašima i “bogatašima” kojima se svijet divi su rock zvijezde i rijedak primjer istinske elite… Piše Andrea Andrassy za Miss7