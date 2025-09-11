Bacanje hrane u Hrvatskoj čini čak 76 % ukupnog otpada, dok kućanstva u EU sudjeluju s 53 % - Monitor.hr
Danas (23:00)

Kad baciš šniclu, dobiješ uragan gratis

Bacanje hrane u Hrvatskoj čini čak 76 % ukupnog otpada, dok kućanstva u EU sudjeluju s 53 %

Najčešće se bacaju ostaci kuhanih jela, kruh i voće. Hrana na odlagalištima stvara metan, plin 25 puta jači od CO₂, čime se generira oko 10 % globalnih emisija stakleničkih plinova. Gotovo trećina proizvedene hrane nikad ne bude pojedena, iako bi mogla nahraniti milijardu ljudi. Stručnjaci ističu da klimatske promjene prijete žitaricama, ribama i sigurnosti hrane, dok se rješenja kriju u planskoj kupnji, odvojenom biootpadu i promjeni svijesti potrošača. HRT


Slične vijesti

13.03. (11:00)

Ne riskiraj, radije doniraj

Prosječan Hrvat baci 72 kg hrane godišnje, donacija je bolji izbor

U smeću završi gotovo trećina proizvedene hrane u svijetu. Prosječan Hrvat godišnje baci gotovo 72 kilograma hrane. Najviše mliječnih proizvoda, mesa, ribe te voća i povrća. Umjesto bacanja, namirnice možemo donirati. Istovremeno u socijalnim samoposlugama broj korisnika raste iz godine u godinu i svaka im je donacija dragocjena. Najčešći su razlozi zbog kojih hrana završi u smeću – preobilni obroci ili loše planiranje kupnje. Zato treba paziti na rokove trajanja i kupovati onoliko koliko nam je zaista potrebno. Sve više od toga vodi prema crnoj statistici od oko 280 tisuća tona bačene hrane u Hrvatskoj. HRT

10.08.2023. (19:00)

Da se ne baci

Europska komisija želi da supermarketi doniraju hranu

Milijuni tona hrane – često sasvim upotrebljive – u Europi svake godine završe u smeću. Regija Bruxellesa namjerava obvezati supermarkete da doniraju namirnice kojima ističe rok. Ne bacaju samo supermarketi hranu. Europska komisija kaže da preko polovine hrane u smeće dolazi iz privatnih domaćinstava. Komisija želi do 2030. ograničiti količinu tih otpadaka. Raznim pravilima, trebalo bi za deset posto smanjiti količinu bačene hrane u proizvodnji, a za trideset posto u prodaji i domaćinstvima. Prijedloge još moraju razmotriti Europski parlament i države članice. Problematično je hraniti socijalno ugrožene ljude namirnicama koje bi inače otišle u smeće. Vjeruje se da ima mnogo boljih načina da svi budu siti, a da ne moraju ići u banke hrane koje su često povezane s društvenom stigmom. DW

20.12.2019. (12:30)

E, a šta će onda crvi jesti!?!

Bacanje hrane spriječiti – planiranjem, zamrzavanjem, doniranjem

Tanja Popović Filipović iz Centra za edukaciju i informiranje potrošača ponudila savjete za sprečavanje bacanja hrane:
Planirati obroke – hrana se pokvari jer i ne znamo što sve imamo
Kupovati promišljeno
– Ne kupovati na prazan želudac – u tom slučaju kupujemo više nego što nam treba
Mudro spremati hranu – ono što ostane može se spremiti ili zamrznuti
Iskoristiti ostatke hrane za novo jelo
Donirati

22.02.2019. (09:00)

U EU-u godišnje se baci hrane u vrijednosti 143 milijarde eura!

09.01.2019. (09:54)

E, ali nahrani jednu obitelj miševa na tjedan dana...

Svaki građanin Hrvatske u smeće godišnje baci 75 kilograma hrane

Svaki član kućanstva u Hrvatskoj dnevno baci 200 grama hrane, od čega najviše voća i povrća (45%), a najmanje keksa i kolača – 2,2%, utvrdila je istraživanjem dr. sc. Branka Ilakovac, predsjednica Centra za prevenciju otpada od hrane. Svake godine propadne ili se baci jedna trećina globalne zalihe hrane, najviše u kućanstvima. Novi list

15.11.2018. (10:30)

Ima, samo treba rasporediti

Lakše doniranje hrane – predstavljena platforma koja spaja proizvođače i posrednike

Prosječno se po svakom stanovniku Hrvatske baci 90 kilograma hrane godišnje (četvrt kile svaki dan!), a da bi se to promijenilo treba pojednostaviti zakon, riješiti pitanje odgovornosti za doniranu hranu, uspostaviti banku hrane radi lakše i učinkovitije distribucije donirane hrane u sve dijelove Hrvatske, uvesti jedinstveno tumačenje oznake ‘najbolje upotrijebiti do’, poručila je HGK. Kao prvi korak su proizvođačima hrane i korisnicima predstavili platformu za doniranje hrane; proradit će iduće godine. Forum.tm

09.06.2018. (17:19)

Problem svijeta obilja

Godišnje se baci 88 milijuna tona hrane i to je puno veći problem od bacanja ambalaže

U Europi se godišnje se baci 88 milijuna tona hrane i to je puno veći problem od bacanja ambalaže. Od toga se samo 0,6 posto hrane spasi i donira potrebitima. 53 posto odbačene hrane otpada na kućanstva. U Hrvatskoj se godišnje baca oko 380.000 tona hrane, dok je istovremeno oko 630.000 građana na rubu siromaštva i povremeno gladuju. To su neke od informacija koje su se čule na konferenciji “Fashion Week Proljeće 2018 – Hrana: Politike i inovacije” koja se održava od 8.-9. lipnja u Rijeci koja nastoji podići svijest o tome alarmantnom problemu i ponuditi rješenja. Neke države poput Španjolske i Portugala imaju zakone da donatori hrane kroz porezne olakšice skoro pa zarađuju donirajući, a u Danskoj je svijest takva da građani znaju da kupiti proizvod kojemu istječe rok nije sramota, već građanska dužnost. Opširnije Novi list, Rijeka 2020, MojaRijeka.hr

24.04.2018. (16:05)

Vrlo zdrave kante za smeće

Amerikanci dnevno bacaju 150.000 tona hrane, najviše voće i povrće

Amerikanci bacaju oko 150.000 tona hrane dnevno ili više od 400 grama po osobi, i to najviše voće i povrće – 39 posto svih bačenih namirnica, nakon kojih slijede mliječni proizvodi (17 posto), meso (14 posto) i žitarice (12 posto). Ova bačena hrana uzgajala se na oko sedam posto američkog poljoprivrednog zemljišta, tisuće milijardi litara vode su upotrijebljene za njezin uzgoj te čini 30 posto kalorija koje svakodnevno konzumira svaki Amerikanac. Među najrjeđe odbacivanom hranom su čips, ulje, slatkiši i bezalkoholni napici. Ovdje sažetak izvještaja s infografikom. Chicago Sun Times