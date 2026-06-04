Pelinkovac i mineralna? Neobična kombinacija

Badel izgledno kupuje Jamnicu od Fortenove - Monitor.hr
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Badel izgledno kupuje Jamnicu od Fortenove

Nakon provedenog kompetitivnog procesa u kojem je sudjelovalo više stranaka, Fortenova grupa je donijela odluku o nastavku pregovora ekskluzivno s tvrtkom Badel 1862 d.d. Fortenovin biznis pića, procijenjen na 600 do 700 milijuna eura, prevelik je zalogaj za Badel 1862 i njegovu matičnu Meteor grupu-Labud, smatraju na Danici. Dok sama Jamnica ostvaruje 245 milijuna eura prihoda, cijela Badelova grupacija (uključujući Agrolagunu i biznis s deterdžentima) godišnje uprihodi tek oko 150 milijuna eura. Zbog neusporedive razlike u veličini i profitu, financiranje ovog megapreuzimanja nemoguća je misija za vlasnike same, a banke ga smatraju prerizičnim. Transakcija će biti izvediva isključivo uz ulazak jakih strateških partnera ili ozbiljnu dokapitalizaciju, a model tog poslovnog manevra javnost će doznati najkasnije najesen.


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Zvečevo razmatra prodaju proizvodnje alkoholnih pića

Hrvatski proizvođač alkoholnih pića i slatkiša Zvečevo priopćio je da će njegovi dioničari na Glavnoj skupštini razmotriti prijedlog za prodaju dijela imovine tvrtke koji se odnosi na proizvodnju žestokih pića. U obavijesti dostavljenoj Zagrebačkoj burzi nisu iznijeli više detalja o tome. Požeška tvornica prošloga ožujka najavila je da gasi dio proizvodnje, reorganizira je te optimizira radni proces te smanjiti broj zaposlenih. Problemi u Zvečevu eskalirali su još 2017. godine, dug državi bio je oko 100 milijuna kuna. Među 324 vjerovnika Zvečeva bile su banke i tvrtke poput Agrokora, Podravke, ali i Ministarstva financija. Međutim, Badel 1862 se konsolidirao i jača se, a tomu pomažu i Konzum i Lidl koji su najveći kupci Badela, a pogotovo potonji koji je ojačao te oglašava prodaju alkohola. Tportal

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