Pelinkovac i mineralna? Neobična kombinacija
Badel izgledno kupuje Jamnicu od Fortenove
Nakon provedenog kompetitivnog procesa u kojem je sudjelovalo više stranaka, Fortenova grupa je donijela odluku o nastavku pregovora ekskluzivno s tvrtkom Badel 1862 d.d. Fortenovin biznis pića, procijenjen na 600 do 700 milijuna eura, prevelik je zalogaj za Badel 1862 i njegovu matičnu Meteor grupu-Labud, smatraju na Danici. Dok sama Jamnica ostvaruje 245 milijuna eura prihoda, cijela Badelova grupacija (uključujući Agrolagunu i biznis s deterdžentima) godišnje uprihodi tek oko 150 milijuna eura. Zbog neusporedive razlike u veličini i profitu, financiranje ovog megapreuzimanja nemoguća je misija za vlasnike same, a banke ga smatraju prerizičnim. Transakcija će biti izvediva isključivo uz ulazak jakih strateških partnera ili ozbiljnu dokapitalizaciju, a model tog poslovnog manevra javnost će doznati najkasnije najesen.