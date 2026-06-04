Pelinkovac i mineralna? Neobična kombinacija

Hrvatski proizvođač alkoholnih pića i slatkiša Zvečevo priopćio je da će njegovi dioničari na Glavnoj skupštini razmotriti prijedlog za prodaju dijela imovine tvrtke koji se odnosi na proizvodnju žestokih pića. U obavijesti dostavljenoj Zagrebačkoj burzi nisu iznijeli više detalja o tome. Požeška tvornica prošloga ožujka najavila je da gasi dio proizvodnje, reorganizira je te optimizira radni proces te smanjiti broj zaposlenih. Problemi u Zvečevu eskalirali su još 2017. godine, dug državi bio je oko 100 milijuna kuna. Među 324 vjerovnika Zvečeva bile su banke i tvrtke poput Agrokora, Podravke, ali i Ministarstva financija. Međutim, Badel 1862 se konsolidirao i jača se, a tomu pomažu i Konzum i Lidl koji su najveći kupci Badela, a pogotovo potonji koji je ojačao te oglašava prodaju alkohola. Tportal