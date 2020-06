Nema straha da će mu susjedi gledati u pijat

Sinoć su Zagrepčani prosvjedovali protiv Bandića lupanjem loncima i zviždanjem na svojim balkonima i prozorima. Prosvjedovalo se zbog nezadovoljstva vođenjem grada općenito, a sada dodatno jer gradonačelnik nije dorastao aktualnoj kriznoj situaciji s potresom i pandemijom koronavirusa. Organizator, građanska inicijativa “Zagreb te zove” smatra da se Bandić “ruga stanovnicima grada koji nije nikada volio, ni poštivao. Osim što se na njemu obogatio” (Tportal). Bandić je najavio da će grad pokriti točno pet posto nastale štete od potresa, i to samo za one nekretnine u kojima se ustanovi oštećenje teže od šezdeset posto, dok će on donirati petinu svoje plaće.

