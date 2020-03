Uz malu pomoć prijatelja

(Neslužbeno od izvora iz zagrebačkog HDZ-a) O GUP-u bi se trebalo glasati tek u ožujku. U vodstvu zagrebačkog HDZ-a ističu da ne žele turbulencije za vrijeme predsjedanja Vijećem EU, no smatraju da je upitno koliko Bandić kontrolira svoj Klub zastupnika. Kad je tražio da se uskrati podrška ministrici Divjak, Žetončići su to odbili. Budući da je mahom riječ o političkim odmetnicima kojima je ovo vjerojatno zadnji put da sjede u Saboru, njima je u interesu biti na saborskoj plaći do kraja mandata i podržavati Plenkovićevu Vladu. N1