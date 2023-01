Talenti čiji napori u dodvorništvu još nisu doprli do šire publike

“Zašto taj bahati nikogović Plenković Babu Mraz predstavlja kao darodavca, a ne kao daroprimca?” izrazila je lažno čuđenje. “Umjesto rečenice ‘Dubravka šalje 700 milijuna eura, da se nađe pred Božić’, trebala je biti izgovorena druga: ‘Dubravka prima 30.000 eura, da joj se nađe svakog prvog u mjesecu.'” “Realno govoreći, to i nije plaća, nego numerički izražena poruka da se gonimo u vražju mater”, konstatirao je suprug. “Ili da odjebemo, ako ti je draža katolička varijanta.” “Slažem se”, složila se građanka. “Iznos plaće Babe Mraz otprilike je jednak zbroju plaća pedeset medicinskih sestara u splitskoj bolnici.” “Lijepo je znati da predstavnica Hrvata u Europskoj komisiji mjesečno zaradi sumu za koju prosječni Hrvat mora crnčiti tri godine”, nadovezao se muž.”Zar to nije dovoljan razlog da Hrvati popizde?” opet se čudila građanka.”A zašto bi popizdili kad ‘Dubravka šalje 700 milijuna eura’, i to ‘pred Božić’?” odrezao je suprug. “Što je pišljivih 30.000 eura plaće prema takvome blagdanskom poklonu?” Viktor Ivančić