Sarkastični tonovi

Uhićenje ministrice Gabrijele Žalac nije uhićenje bivše ministrice, nego upravo uhićenje ministrice, odnosno uhićenje države. Ona je bila i uvijek će biti ministrica u Vladi premijera Plenkovića. Ona je bila i uvijek će biti članica Plenkovićevog novog HDZ-a koji navodno nema nikakve veze s nekadašnjim HDZ-om. Nekadašnji HDZ je osuđen, a sadašnji HDZ je uhićen. Samo krajnji maliciozni ignoranti ne vide familijarnu bliskost između osuđenosti i uhićenosti. Mi, nadalje, živimo u državi koja je u tri desetljeća izgubila gotovo milijun stanovnika. Ovo je izigrana, raseljena i izgubljena država. Mi živimo u državi koja se uzrujava zbog onoga što piše novinar Dežulović, a ne uzrujavamo se što živimo u državi u kojoj je ministrica bila, i uvijek će biti, Gabrijela Žalac. Dežulović, ma koliko kulturan ili vulgaran bio, piše o državi koja se ne uzrujava zbog Gabrijele Žalac. On se zbog toga uzrujava jer shvaća da je to država iz koje je otišlo gotovo milijun građana. Ovo je napuštena država. Napuštena država je osuđena na neuspjeh i nemogućnost sjećanja. I to je najgore od svega. Marko Vučetić za Autograf.