Iz života jedne šopingholičarke

Rekla sam vam da je tema beznačajna, ali svejedno želim pitat – nije li život već dovoljno kompliciran bez da još u trenutcima kad se samo želimo popiškit moramo rješavat male “zabavne” zadatke na vratima? Zašto nas gnjavite tamo gdje ne treba? Zašto pipa ne može bit normalna, nego “I’m a genie in a bottle, you gotta rub me the right way?” Evo vam primjer – moja najbolja prijateljica trenira u jednom centru koji u wc-u ima pipu koja se otvara pomoću onih old school, željeznih ventila. Lijepi su, crveni, izgledaju fora. I sve djeluje jednostavno – ventil se otvara tako da ga zavrtiš ulijevo ili udesno, ali naravno da apsolutno ne. Probala je par puta, zaključila da očito nema vode i odustala, a kad je napokon pitala nekog da joj pomogne oprat ruke (što je nešto što ne bi trebali tražit nakon navršenih 5 godina života), dobila je veselu uputu: “A neee, pa ovi ventili se ne vrte, morate ih povuć prema sebi i onda ih nagnut malo ukoso.” Zašto? Kome? Čemu? – pita se Andrea Andrassy u kolumni za Miss7