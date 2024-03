Ekipa za očepit

HDZ je posložio izborne jedinice kako je odgovaralo upravo HDZ-u. To je nešto na što vladajuća koalicija ima pravo, a ova vladajuća koalicija je napravila to da su izborne jedinice bezlične, gotovo da nemaju veze s nekim prometnim, gospodarskim ili drugim cjelinama. Zašto je to napravljeno? Odgovor je jednostavan – da bi se izbori maksimalno depersonalizrali, kako bi se glasalo za liste, ne za ljude. HDZ-u, kao relativno najjačoj stranci odgovara i rascjepkanost oporbe. Stvaranje široke koalicije oporbe sve gore navedeno mijenja. Široka koalicija na čelu s SDP-om može iskoristiti stranačku mašineriju na terenu koju SDP dijelom još (jedini od oporbe!) uopće ima. Široka koalicija omogućava da se na liste stave najjači pojedinci tih deset stranaka u svojim izbornim jedinicama. Ne samo da u tom slučaju ti ljudi sigurno ulaze u Sabor, već se može i povećati izlaznost.

Sama činjenica da se deset stranaka uspjelo oko nečega ujediniti daje pozitivnu poruku biračima, iznimno važnu u doba kada samo velika izlaznost može nadvladati stranačku i glasačku mašineriju HDZ-a. Bitka naravno nije gotova. Ovo što sada imamo je tek mogućnost da oporba pobijedi, kaže Goran Vojković za Index.