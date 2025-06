Ili se barem najavite, da se ne potroši toliko para

U svijetu postoji više zemalja gdje je glasovanje na izborima obvezno, dok u Hrvatskoj to nije slučaj. Prema najnovijim podacima, obvezno glasovanje primjenjuje se u različitim državama s različitim stupnjevima provedbe i kaznama za one koji ne ispune svoju građansku dužnost. Ukupno 21 zemlja u svijetu ima zakone o obveznom glasovanju, ali samo 10 zemalja aktivno ih provodi. Tu su Argentina, Australija, Belgija, Brazil i druge. Kodex… Postavili to pitanje i na Forumu, rasprava je zanimljiva, pročitajte.