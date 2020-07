Hrvatska se zaplavila, a zlatni Plenki, kako mu je tepao uvijek i za sve kriv Pupi, ušetao je u dvorište Arheološkog muzeja praćen taktovima hita “Eye Of The Tiger” američkog benda Survivor. Opušteno, centristički i pobjednički, ali bez likovanja, osvetoljubivosti i Thompsonovih koračnica. Sjetite se kako su HDZ-ove izborne fešte znale izgledati. Ona iz 2015. godine bila je toliko neukusna da je i TV gledatelje hvatao sram kad već nije aktere koji su u Karamarkovu stožeru izvodili svoj kraval. Ovaj put, iako su se kršile Capakove epidemiološke mjere, takvog primitivizma nije bilo, a ni “Eye of The Tiger” nije izabran slučajno. Piše Aleksandar Dragaš za Jutarnji list