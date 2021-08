"Čemerna zemlja koja se polako, ali sigurno pretvara u rijaliti zadrugu"

Pisanje gadarija na internetu jest nasilništvo u javnosti, bez obzira na lažno ime i sliku. To dopre do znatno više ljudi no što bi doprlo da samo urlaš u birtiji ili na zidiću ispred mini-marketa. Osim toga, tamo bi mogao dobiti i batine od nekoga tko s jednakom strašću zastupa dijametralno suprotne stavove. Da nema interneta, svi bi ti ljudi bili onakvi kakvi su/smo bili i u vrijeme dok ga uistinu nije bilo: više ili manje civilizirani, više ili manje podnošljivi, više ili manje tihi psovači u sebi. Nisu sve to samo trolovi, botovi i kako se već sve ne zovu ti sitni plaćenici ove ili one strane, ima tu i sasvim konkretnih ljudi, sasvim dragovoljnih mentalnih masturbatora u javnosti, tipova koje je odveć rizično, bojim se, smatrati tek bezazlenim onanistima. Neki to možda i ostanu, okej, neka njima njihovoga gušta, ali jedan dio zacijelo će se pretvoriti u stvarne napadače, konkretne nasilnike kojima će se kasnije, u sudskom postupku – treba li sumnjati? – naći brojne olakotne okolnosti. Renato Baretić o govoru mržnje na internetu kao simptomu bolesti koja samo što nije eskalirala.