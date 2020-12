Zna Basara i seriju preporučiti

Pokazalo se da sam bio u žestokom krivu i da seriji „Kosti“ (scenario Nikola Pejaković, režija Saša Hajduković) osim Bjelinih „Senki“ nijedna tzv. beogradska serija ne može ni prismrditi.. Ali kad se nešto uradi dobro – kao što su urađene „Kosti“ – onda i greške izađu na dobro. Mislim tu na grotesknog „Engleza“, primerenijeg Sin City-ju nego Banjaluci, koji – za razliku od đanki-popadije koja se uklopila – štrči iz naturalističkog okruženja. Loše napisana ulogu koju je Dragan Mićanović briljantno odigrao. I to je moguće. Must see, što reko „naš narod“. Piše Svetislav Basara za Danas