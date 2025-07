Jer slušaju i Thompsona i Lennyja Cohena

“Odlika suvremenoga hrvatskog fašizma je da svoju najdublju suštinu predstavlja kao nevažni folklorni dodatak. Treba pošteno priznati da su svih ovih decenija vlasti u tome bile dosljedne: ne želimo one koji se otvoreno deklariraju kao fašisti, nego one koji tvrde da to nisu dok zdušno afirmiraju fašizam, one koji se groze ustaštva dok viču ‘Za dom spremni’. Sjeti se pokojnoga Tuđmana koji je javno veličao Franca, a onda sudskome progonu izložio novinare koji su se drznuli nazvati ga frankistom. Ili kad je tekovine ZAVNOH-a dao upisati u državni ustav, a istovremeno naredio rušenje tri tisuće partizanskih spomenika. Ako mene pitaš, upravo je taj programski cinizam ono što Hrvatsku čini specifičnom u odnosu na generalni trijumf desnice u Europi.”

“Zašto bi ona bila specifična?”

“U mnogim europskim zemljama radikalna desnica postupno dolazi na vlast, a u Hrvatskoj ona postupno ostaje na vlasti. Već trideset i pet godina.”

“Uz kratka razdoblja relaksacije kada je vladu vodio SDP”, nadopunio ju je suprug.

“To što si sada rekao je najveća glupost koju sam danas čula!” presjekla ga je građanka. “Nekada stvarno zvučiš kao zadnji retard…” Viktor Ivančić prenosi razgovor dvoje supružnika za Novosti.