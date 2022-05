Odvojiti kukolj od žita

Osim razdvajanja crkve od države, vrlo korisno od države razdvojiti i narod. Pisac hoće da kaže da odnos između države i naroda (ja preferiram reč „građana“) nipošto ne sme biti partnerski, pogotovo ne prisan, a naročito ne intiman. (Gde god je odnos intiman, tu, da prostite, neko nekog jebe, kužite, stari moji.) Odnos države i naroda treba urediti na sledeći način, ugovorno. U teoriji to izgleda lako, ali se u praksi valja pomučiti da se ostvari. Ovako to ide. Ja vama – kaže država narodu – garantujem privatnost i slobodu (u granicama zakona koju propisujem), vi meni dajete odrešene ruke da u svim situacijama radim ono što mislim da je u datom trenutku najprobitačnije. Ja se – nastavlja država – odričem prava da se mešam u vaše privatnosti, vi se odričete prava da se mešate u moje odluke. Glasali ste za mene, sad podnosite. Ako vam se ne dopada kako radim, na sledećim izborima me smenite. Otresitije države – koje su danas retkost – dodaju i ovo: ako imate muda, smenite me nasilnim putem, može i tako, ali ako vam to ne pođe za rukom, dobićete po pičci… – sve vam lijepo i slikovito pojašnjava Svetislav Basara.