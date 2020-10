Tekstualni nokaut

Bilo je pitanje dana kad će bahatost Donalda Trumpa dovesti do ovakvog ishoda – on mjesecima odbija slijediti javnozdravstvene mjere i ne samo da odbija nositi masku, nego one koji je nose javno ismijava… Izolacija bolesnog predsjednika Amerike u Bijeloj kući ponovno je u centar kampanje gurnula temu od koje Trump želi pod svaku cijenu pobjeći – koronavirus i Trumpov povijesni podbačaj u hendlanju pandemije – komentira Đivo Đurović situaciju za koju ne bi bilo čudno pretpostaviti da će je Trump zloupotrijebiti, ostaje za vidjeti kako.