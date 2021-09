"Srbima pravoslavlje služi da mrze okolne narode"

Foršpan je spektakularan, ali i tajanstven, no prepoznatljivo “matrixovski” u akciji i vizualnim efektima što dočaravaju simuliranu stvarnost gdje je zarobljeno čovječanstvo. Pitanje je može li četvrti film izazvati novu vizualnu revoluciju kao prijelomni prvi “Matrix” iz 1999., ali malo koji fan se neće poželjeti vratiti natrag u “matricu” kad vidi ove scene i križati dane do kinopremijere krajem prosinca. Mr. Anderson, welcome back, we missed you… Piše Marko Njegić za Slobodnu Dalmaciju