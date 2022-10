Dojčland Dojčland

Bijela kuća pozvala je Peking na poštivanje ljudskih prava, ispunjavanje obveza prema Hong Kongu i prestanak progona etničkih i vjerskih manjina, uoči 31. godišnjice krvavog slamanja prodemokratske pobune na Trgu Tiananmen 1989., piše Jutarnji. Istovremeno, u SAD-u traju prosvjedi protiv rasizma, a Trump prijeti da će na prosvjednike poslati vojsku. Dodatne tenzije moglo bi izazvati i pismo bivšeg Trumpovog odvjetnika koje je predsjednik objavio na Twitteru. U njemu prosvjednike naziva teroristima.

I thought this letter from respected retired Marine and Super Star lawyer, John Dowd, would be of interest to the American People. Read it! pic.twitter.com/I5tjysckZh

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2020