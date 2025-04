Planeta ludih šešira: svi znaju pravila, nitko ih ne poštuje

Amnesty International je okrivio “propale politike EU” za ogroman broj smrti izbjeglica i migranata na središnjem Mediteranu. U izvješću se navodi da su “cinični dogovori” s Libijom doveli do tisuću utapljanja, silovanja i mučenja. Iz Amnestyja kažu kako EU zatvara oči pred zlostavljanjima u libijskim centrima za zadržavanje, te da je spašavanje na moru prepušteno uglavnom dobrotvornim udrugama. Više od 2.000 ljudi umrlo je 2017. godine pokušavajući doći do Europe, navodi se. EU do sada nije javno komentirala izvješće. BBC