Profesionalni aktivisti

Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik najstarija je i najveća ustanova na kojoj se poučava te znanstveno i stručno proučava i opisuje hrvatski kao drugi jezik, a ove godine obilježava 60 godina postojanja. Dio je Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Polaznici su studenti inozemnih sveučilišta koji dolaze na Sveučilište u Zagrebu u sklopu različitih programa studentskih mobilnosti, zatim potomci hrvatskih iseljenika, kao i osobe koje uče hrvatski jezik jer rade u Hrvatskoj ili su se doselile u Hrvatsku te osobe koje uče hrvatski iz brojnih drugih razloga. Trenutačno ih je oko 250, a imaju nastavu u grupama po 15-ak njih u brojnim terminima tijekom cijelog dana. Suradnjom Filozofskog fakulteta i udruge Are You Syrious od ljetnog semestra ak. god. 2017./18. počeo se održavati besplatni Tečaj hrvatskoga jezika i kulture za azilante i tražitelje azila u Hrvatskoj. Od tada do danas program je pohađalo oko stotinu polaznika. Od ovog ljeta Croaticum je organizirao i tečaj hrvatskoga jezika za ukrajinske izbjeglice i studente. Jutarnji